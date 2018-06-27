Яндекс переделал Браузер для старых компьютеров

Команда разработчиков Яндекса сообщила о запуске новой возможности в Яндекс.Браузере. Упрощённый режим создан для слабых компьютеров и ускоряет работу в интернете на таких системах.





Упрощённый режим основан на технологии энергосбережения, представленной Яндексом не так давно, но включает в себя и другие меры. В обычной ситуации Браузер загружает не более 10 вкладок при перезапуске. В упрощённом режиме восстанавливается только активная вкладка, а остальные — по клику. Также Браузер откажется от некоторых графических эффектов и оптимизирует работу js-скриптов по потребляемой памяти, а не по скорости исполнения.

Как обещают разработчики, с помощью упрощённого режима удалось существенно снизить нагрузку на CPU и GPU, ускорить запуск Яндекс.Браузера и открытие веб-страниц.

Упрощённый режим включается автоматически в Яндекс.Браузере (18.4.1 и новее), если компьютеру доступно не более 2 гигабайт оперативной памяти или не более 1 ядра процессора.