Google Chrome получит радикально новый дизайн в грядущей 69 версии

Компания Google планирует выпустить обновление дизайна браузера Chrome в следующем месяце. В последней заметке разработчики сообщили: «Браузер Chrome получит новый дизайн во всех операционных системах».





С выходом обновления, Chrome перейдёт на стиль Material Design, впервые запущенный Google в 2014 году. Новый дизайн станет частью релиза Chrome 69. Сейчас эту версию планируется выпустить для всех пользователей 4 сентября 2018 года.

Chrome 69 также получит поддержку оповещений Windows 10, навигационных жестов на тачпаде Windows 10 и улучшения автозаполнения. Кроме того, начиная с Chrome 69 «картинка-в-картинке» поддерживается в версиях для Windows, macOS, Linux и Chrome OS. Пользователи смогут смотреть видео в отдельном плавающем окне так, как это уже возможно в Safari и Opera.