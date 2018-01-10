Цифровой помощник Lenovo Smart Display поддерживает Google Ассистента

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила домашнего цифрового помощника Lenovo Smart Display с голосовым управлением Google Assistant.


В отличите от смарт-колонок вроде Google Home, новый гаджет представляет собой небольшой планшет с крупным динамиком на одной из сторон и составит конкуренцию Echo Show от Amazon.

Lenovo Smart Display предоставляет прогноз погоды, держит в курсе о ситуации на дорогах, напоминает расписание на день, позволяет сделать необходимые голосовые и видеозвонки с помощью сервиса Google Duo. Также с него можно смотреть ролики на YouTube, слушать музыку и управлять системой цифрового дома.

На выбор предлагаются дисплеи с диагональю 8 и 10 дюймов. 10-дюймовая модель имеет разрешение Full HD (1920 х 1280 пикселей), а младшие — HD (1280 х 800 пикселей). Гаджет оснащается 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 2-дюймовым динамиком мощностью 10 Вт, процессором Qualcomm Snapdragon 624, 2 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth BLE.

Устройство может работать в вертикальном и горизонтальном положении. Предусмотрены серый и бамбуковый цвета корпуса. В спящем режиме Lenovo Smart Display выполняет функции цифровой фоторамки, демонстрируя выбранные пользователям альбомы или фотографии.

Продажи Lenovo Smart Display начнутся летом 2018 года по цене от 200 долларов США.

Источник
Lenovo
Теги
LENOVO голосовой помощник CES 2018 Google Assistant смарт-колонка Google Ассистент

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