Хакеры заявил о получении доступа к ядру ОС консоли Nintendo Switch

Хакеры пишут, что сумели заполучить доступ к ядру операционной системы Nintendo Switch. Таким образом, они сделали первый шаг на пути к доступу ко всей внутренней программной основе консоли в целом. Цель ясна — начать запускать на Switch пиратский софт, игры и приложения.

Впрочем, сделан лишь первый шаг и когда злоумышленники (или Робин Гуды, с другой точки зрения) сумеют сделать второй, и сумеют ли вовсе, неизвестно.

Напомним, что в России за приставку просят 22 499 рублей за комплект с набором серых контроллеров Joy-Con или с одним неоновым синим и одним неоновым красным Joy-Con. В наборы входят приставка, правый и левый контроллеры Joy-Con, держатель Joy-Con, набор ремешков Joy-Con, док-станция Nintendo Switch, кабель HDMI и блок питания.

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