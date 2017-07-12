Хакеры заявил о получении доступа к ядру ОС консоли Nintendo Switch

Хакеры пишут, что сумели заполучить доступ к ядру операционной системы Nintendo Switch. Таким образом, они сделали первый шаг на пути к доступу ко всей внутренней программной основе консоли в целом. Цель ясна — начать запускать на Switch пиратский софт, игры и приложения.

Впрочем, сделан лишь первый шаг и когда злоумышленники (или Робин Гуды, с другой точки зрения) сумеют сделать второй, и сумеют ли вовсе, неизвестно.

Напомним, что в России за приставку просят 22 499 рублей за комплект с набором серых контроллеров Joy-Con или с одним неоновым синим и одним неоновым красным Joy-Con. В наборы входят приставка, правый и левый контроллеры Joy-Con, держатель Joy-Con, набор ремешков Joy-Con, док-станция Nintendo Switch, кабель HDMI и блок питания.