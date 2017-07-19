Американу МакГи надоели вопросы о третьей части American McGee's Alice

Знаменитому игровому дизайнеру Американу МакГи (American McGee) надоели вопросы о третьей части его сериала American McGee’s Alice. Он заявил: "Пожалуйста, прекратите задавать этот вопрос мне, я уже устал".

Впрочем, интерес поклонников серии небезосновательный. Сейчас МакГи работает над анимационной лентой Alice: Otherlands, на ее создание на Kickstarter'е собрали примерно 222 000 долларов. Поэтому разумно, что игроки пытаются выяснить, почему МакГи не попытается собрать деньги и на третью часть культового боевика.

Однако у МакГи есть на этот ответ. Дело в том, что права на игру принадлежат издательству Electronic Arts и, по словам геймдзайнера, оно не позволит ему начать сборы, самостоятельно искать инвестиции или же создавать игру за свои деньги. Все решения принимает исключительно Electronic Arts. Но, если издательство захочет, то МакГи готов принять участие в создании проекта.

"Все ваши пожелания отправляйте не мне, а в офис Electronic Arts".

Напомним, что первая часть American McGee's Alice вышла в 2000 году. Вторую же, Alice: Madness Returns, пришлось ждать до 2011-го.