Германия перестанет цензурировать свастику в компьютерных играх

Годами свастика и другая нацистская символика вымарывалась из немецких версий компьютерных игр, но вскоре это может измениться.







Компьютерные игры часто не могут обойтись без противников и злодеев А на роль злодеев нацисты и фашисты подходят очень хорошо. Тем не менее, издателям и разработчикам приходилось быть очень осторожными с нацистской символикой, когда дело доходило до выпуска в Германии. В Wolfenstein II разработчикам пришлось даже убрать усы Адольфа Гитлера.

Ситуация может измениться в связи с анонсированными немецким регулятором USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) некоторыми новшествами в системе рейтингов и адаптации игр для Германии. Теперь с игры будут обращаться также, как и с фильмами: как произведение искусства игры освобождены от цензуры на свастику. Регулятор пояснил, что в играх могут использоваться символы антиконституционных организаций, пока они служат целям искусства и науки или представляют исторические события.