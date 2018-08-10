Германия перестанет цензурировать свастику в компьютерных играх

Годами свастика и другая нацистская символика вымарывалась из немецких версий компьютерных игр, но вскоре это может измениться.



Компьютерные игры часто не могут обойтись без противников и злодеев А на роль злодеев нацисты и фашисты подходят очень хорошо. Тем не менее, издателям и разработчикам приходилось быть очень осторожными с нацистской символикой, когда дело доходило до выпуска в Германии. В Wolfenstein II разработчикам пришлось даже убрать усы Адольфа Гитлера.

Ситуация может измениться в связи с анонсированными немецким регулятором USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) некоторыми новшествами в системе рейтингов и адаптации игр для Германии. Теперь с игры будут обращаться также, как и с фильмами: как произведение искусства игры освобождены от цензуры на свастику. Регулятор пояснил, что в играх могут использоваться символы антиконституционных организаций, пока они служат целям искусства и науки или представляют исторические события.

Источник
CNET
Теги
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