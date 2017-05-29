Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 показался на качественных фото

Профильный ресурс DroidHolic опубликовал пару фотографий хорошего качества, якобы показывающих восстановленный Samsung Galaxy Note 7, который пока еще не вышел официально в продажу.


Отметим, что пока не ясно, как именно устройство будет назваться, а также финальная стоимость. По разным версиям, Galaxy Note 7 может "возродиться" как Galaxy Note 7R или Galaxy Note FE, что означает Fan Edition, издание для фанатов. Если верить появившимся фотографиям, то отличить восстановленный аппарат можно будет довольно легко — по большой букве R на задней панели в правом нижнем углу.


Напомним, в конце марта Samsung официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно.

Как ожидается, продажи восстановленных Galaxy Note 7 могут стартовать в июне 2017 года в Индии и Вьетнаме. Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 получат аккумуляторы емкостью 3000-3200 мАч, что меньше, чем оригинальные, но взрывоопасные, 3500 мАч. По другой версии, смартфон Galaxy Note 7R выйдет с аккумулятором на 3200 мАч в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе, но в ряде других регионах получит батарею емкостью 3500 мАч, причем это окажется модифицированная версия оригинальной батареи и партия таких устройств будет небольшой.

Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие аппаратные компоненты останутся в точности такими, как у оригинала. При этом он выйдет с установленной свежей версией операционной системы — Android 7.0 Nougat.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.

Источник
DroidHolic
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 7 Samsung Galaxy Note 7R

Комментарии

Материалы по теме

Samsung возобновила продажи Galaxy Note 7

3 октября 2016

Samsung повторно остановила производство Galaxy Note 7

10 октября 2016

Samsung повторно прекратила продажи и просит пользователей отключить Galaxy Note 7

11 октября 2016

Samsung представила Galaxy Note 7 официально

2 августа 2016

Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 замечен в продаже в Китае

12 мая

Начались международные продажи Samsung Galaxy Note 7

19 августа 2016
Из рубрикиТелефоны
Moto E4 выйдет в продажу 17 июля
Качественные изображения Moto Z2 Play появились в сети
Чертежи iPhone 8 засветились в сети

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 46
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44