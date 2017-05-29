Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 показался на качественных фото

Профильный ресурс DroidHolic опубликовал пару фотографий хорошего качества, якобы показывающих восстановленный Samsung Galaxy Note 7, который пока еще не вышел официально в продажу.





Отметим, что пока не ясно, как именно устройство будет назваться, а также финальная стоимость. По разным версиям, Galaxy Note 7 может "возродиться" как Galaxy Note 7R или Galaxy Note FE, что означает Fan Edition, издание для фанатов. Если верить появившимся фотографиям, то отличить восстановленный аппарат можно будет довольно легко — по большой букве R на задней панели в правом нижнем углу.





Напомним, в конце марта Samsung официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно.

Как ожидается, продажи восстановленных Galaxy Note 7 могут стартовать в июне 2017 года в Индии и Вьетнаме. Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 получат аккумуляторы емкостью 3000-3200 мАч, что меньше, чем оригинальные, но взрывоопасные, 3500 мАч. По другой версии, смартфон Galaxy Note 7R выйдет с аккумулятором на 3200 мАч в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе, но в ряде других регионах получит батарею емкостью 3500 мАч, причем это окажется модифицированная версия оригинальной батареи и партия таких устройств будет небольшой.

Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие аппаратные компоненты останутся в точности такими, как у оригинала. При этом он выйдет с установленной свежей версией операционной системы — Android 7.0 Nougat.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.