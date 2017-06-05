ВКонтакте запустила публичное тестирование оператора VK Mobile

Команда социальной сети ВКонтакте начала публичное тестирование виртуального мобильного оператора VK Mobile. Это означает, что желающие могут заказать себе SIM-карту и опробовать возможности нового оператора.





Напомним, с апреля 2017 года VK Mobile находился в стадии закрытого тестирования для узкого круга абонентов. Сеть работает на инфраструктуре МегаФона. Как сообщил не так давно Влад Вольфсон, коммерческий директор компании, финальный запуск виртуального оператора VK Mobile планируется в июле 2017 года во время проведения фестиваля VK Fest, который ежегодно проводит команда социальной сети ВКонтакте. В этом году VK Fest пройдет 15 и 16 июля. По словам Вольфсона, VKMobile создан для пользователей соцсети ВКонтакте и учитывает важные для этой категории особенности, включая безлимитный интернет-трафик в приложении ВКонтакте, кешбэк за покупки в соцсети и подписку на музыку.

Подключиться к VK Mobile можно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Уфе, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Новосибирске, Красноярске и Омске.

Параметры VK Mobile включают безлимитный трафик для ВКонтакте, 2 ГБ для остального трафика, один бесплатный набор стикеров в месяц, все звонки на мобильные и SMS по 1,6 рубля, бесплатные звонки между абонентами VK Mobile. За все это просится абонентская платав размере 399 рублей в месяц, причем без роуминга по России, за исключением Крыма. Заказать SIM-карту можно по адресу vk.cc/vkmsim.