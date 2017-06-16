Huawei Y5 2017 доступен дешевле 8 тысяч рублей

Компания Huawei объявила о выпуске в России недорогого смартфона Huawei Y5 версии 2017 года, который приходит на смену модели Huawei Y5II. Смартфон поддерживает сотовые сети 4G LTE и получил аккумулятор емкостью 3000 мАч.





Huawei Y5 2017 оснащается 5-дюймовым с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Mali-T720, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, FM-радио. Размеры составляют 143,8 x 72 x 8,35 мм, а вес — 150 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1.

На данный момент Huawei Y5 2017 доступен в черном и золотистом цветовых вариантах в магазинах сети МТС по рекомендованной розничной цене 7 990 рублей. Старт продаж смартфонов Huawei Y5 2017 в других магазинах запланирован на конец июля.