МегаФон обещает ускорить мобильный интернет в пять раз

Оператор МегаФон совместно с компанией Huawei продемонстрировали сегодня в Самаре технологию Massive MIMO. По словам оператора, эта технология позволяет в пять раз увеличить пропускную способность базовых станций. В ходе демонстрации скорость в секторе, где работали 8 смартфонов Huawei Mate 9, достигла 851 Мбит/с.


Потенциально современные смартфоны и планшеты могут работать на скоростях до 150-300 Мбит/с, но из-за особенностей работы мобильных сетей на практике скорость доступа значительно ниже.

Massive MIMO является одной из технологических основ сетей 5G позволяет повысить пропускную способность каждой соты с 150 Мбит/с до 700-800 Мбит/c без привлечения дополнительного частотного ресурса.

Nехнологию можно применить и к существующим сетям LTE, что и было показано в ходе демонстрации. Для работы стенда использовался режим работы LTE-FDD в частотном диапазоне 1800 МГц (Band 3) с шириной полосы 20 МГц. Использование технологии Massive MIMO позволило увеличить пропускную способность соты по сравнению с MIMO 2x2 с 150 Мб/сек до 851Мб/сек.

Источник
МегаФон
Теги
оператор Huawei мегафон сотовая связь Huawei Mate 9 Mimo

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