Смартфон Archos Sense 55DC с двойной камерой вышел в России

Компания Archos сообщила о выпуске в России смартфона Sense 55DC. Это относительно недорогая модель со сканером отпечатков пальцев и двойной основной камерой.





Archos Sense 55DC оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой и основной камерой 13+2 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,5 ГГЦ, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS и FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон Archos Sense 55DC уже появился в продаже в России. Рекомендованная розничная цена составляет 10 799 рублей.