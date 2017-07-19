Смартфоны Alcatel A3 и A3 XL вышли в России

Китайская компания TCL начала в России продажи недорогих смартфонов Alcatel A3 и A3 XL. Оба смартфона получили сканер отпечатков пальцев, поддержку сотовых сетей 4G LTE.


Alcatel A3 оснащается оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратно основой стал четыреъядерный процессор MediaTek MT6737, 1,5 ГБ и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2460 мАч.


Alcatel A3 XL оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Интересно, что фронтальная селфи-камера тоже получила светодиодную вспышку. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT8735B с тактовой частотой 1,1 ГГц и графикой Mali-T720, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Смартфоны Alcatel A3 и A3 XL доступны по рекомендованной розничной цене 7 990 и 9 990 рублей, соответственно.

Источник
Alcatel
Теги
смартфон ANDROID Россия ALCATEL Alcatel A3 XL

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