В сеть утекло изображение задней панели LG V30

В Интернет утекло изображение задней панели смартфона LG V30, который официально должны представить 31 августа 2017-го года на выставке IFA 2017 в Бериле (в нулевой день). Снимком поделился сайт Slashleak, который, в свою очередь, получил его от источника с 92% надежностью (практически все их "сливы" впоследствии подвтерждались). Споры вызывает лишь логотип. Обычно компания LG размещает название модели, а здесь мы видим просто надпись LG.

Согласно более ранним утечкам, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран.

Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой OLED-экран практически во всю переднюю панель с соотношением сторон 18:9, как у флагманского LG G6. По данным источника, диагональ экрана достигнет 6 дюймов. Размеры смартфона при этом составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка.

Предположительно, LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.