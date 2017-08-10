LG обещает для LG V30 уникальную камеру

Компания LG Electronics рассказала подробности о двойной камере готовящегося к выпуску флагманского смартфона LG V30, который пока не был представлен официально.


По словам производителя, камера станет обладателем самой прозрачной и чистой оптики, какая только использовалась в смартфонах. Кроме того, один из модулей камеры получит объектив F1.6 с самой большой апертурой среди существующих смартфонов, обеспечивая на 25% больше света сенсору по сравнению с оптикой F1.8. Также производитель обещает, что стекло Crystal Clear Lens обеспечивает более высокую способность собирать свет по сравнению с пластиковой оптикой и улучшенную цветопередачу.

По сравнению с предшественником, LG V20, камера в LG V30 снизит краевые искажения на треть при съемке широкоугольных кадров, что порадует любителей групповых селфи и протяженных пейзажей. При всех этих изменениях, модуль задней камеры в LG V30 оказался на 30% меньше камеры в LG V20.

Официальный дебют LG V30 ожидается 31 августа, в "нулевой" день перед открытием для публики выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID LG LG V30

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