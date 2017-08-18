Рассекречены цены на YotaPhone 3

Стали известны точные цены на YotaPhone 3 или Yota 3, а именно под таким названием смартфон выйдет в продажу. Информация появилась на официально китайском сайте Yota OS.





Версия с 64 ГБ встроенной флеш-памяти оценена в 2398 китайских юаней или 360 долларов США за белую расцветку и 2498 китайских юаней или 374 доллара США за черную. Версия с 128 ГБ встроенной флеш-памяти — в 3098 китайских юаней или 464 доллара США за белую расцветку и 3198 китайских юаней или 479 долларов США за черную.





Напомним, краткий анонс YotaPhone 3 состоялся в июне на выставке «Российско-Китайское ЭКСПО». Компания подтвердила, что YotaPhone 3 унаследует форм-фактор с вспомогательным дисплеем на базе E-Ink на задней панели. Также было заявлено, что смартфон выйдет в двух вариациях — с 64 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 350 долларов США и 128 ГБ за 450 долларов США. Продажи в Китае должны стартовать в начале осени.

Смартфон получит 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерный процессор Qualcomm, 4 ГБ оперативной памяти и операционная система YOTA OS 3.0 на базе Android 7.1.1 Nougat.

BaoliYota Technology представляет собой совместное предприятие China Baoli, владеющей 30% акций Yota Devices, а также китайского производителя Coolpad.