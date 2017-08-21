Китайцы показали Yotaphone 3

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон YotaPhone 3 или Yota 3 , а именно под таким названием смартфон выйдет в продажу.

На сайте TENAA опубликованы живые фотографии смартфона. Он получит 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 5,2-дюймовый дисплей E-Ink, 13-мегапиксельную фронтальную и 12-мегапиксельную основную камеры, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 3200 мАч, слот для карточек microSD, порт USB Type-C и операционную систему YOTA OS 3.0 на базе Android 7.1.1 Nougat.

Презентация YotaPhone 3 запланирована на 23 августа 2017 года в посольстве Российской Федерации в Китае. Напомним, краткий анонс YotaPhone 3 состоялся в июне на выставке «Российско-Китайское ЭКСПО». Компания BaoliYota Technology подтвердила, что YotaPhone 3 унаследует форм-фактор с вспомогательным дисплеем на базе E-Ink на задней панели. Также было заявлено, что смартфон выйдет в двух вариациях — с 64 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 350 долларов США и 128 ГБ за 450 долларов США. Продажи в Китае должны стартовать в начале осени.

BaoliYota Technology представляет собой совместное предприятие China Baoli, владеющей 30% акций Yota Devices, а также китайского производителя Coolpad.