Google назначила анонс Pixel 2 на 4 октября

Компания Google запустила кампанию и специальную страничку по продвижению своего следующего пресс-мероприятия, назначенного на 4 октября.

Страничка "ask more" находится на сайте Made by Google, где описываются различные устройства, выпущенные под брендом компании. Логично предположить, что речь идет об ожидаемом анонсе второго поколения смартфонов Pixel. Отметим, что оригинальные Pixel и Pixel XL были представлены 4 октября 2016 года.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Pixel 2 под кодовым названием Walleye (светлоперый судак) получит дизайн, сходный с прошлогодним, только стеклянная область на задней панели стала меньше, и такую же чувствительную к сжатию кромку корпуса, что и у флагманского HTC U11. Он сохранит 4,97-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) как у прошлогоднего Pixel. Google избавится от 3,5-мм разъема для наушников и освободившееся место пожертвует под стереодинамики. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.



Рендер Pixel 2

Модель Pixel XL 2 под кодовым названием Taimen (таймень) получит 5,99 дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) от LG. Смартфон получит более тонкие рамки вокруг дисплея по сравнению с оригинальным Pixel XL. Дизайн окажется сходным — двухцветная задняя панель с металлическая в нижней части и стеклянная в верхней. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти. При этом 128 ГБ встроенной флеш-памяти будет единственной опцией.

Напомним, такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).