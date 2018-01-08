Стартовали международные продажи безрамочного смартфона Huawei Honor View 10

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Huawei объявила о начале международных продаж смартфона Honor View 10 (обзор) за пределами Китая.


Напомним, это европейская версия Honor V10, дебютировавшего в Китае в конце ноября. Модель выполнена в модном сейчас безрамочном дизайне с дисплеем почти во всю переднюю панель.


Смартфон получил двойную основную камеру с 16-мегапиксельным RGB-сенсором и 20-мегапиксельным монохромным сенсором, дополненную движком с искусственным интеллектом для быстрого распознания сцен и объектов, автоматически устанавливая оптимальные настройки камеры. 13-мегапиксельная фронтальная камера для селфи также дополняется системой искусственного интеллекта для портретов.

Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Аппаратной основой стал фирменный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3750 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, NFC, GPS. Размеры составляют 157 х 74,98 х 6,97 мм, а вес — 172 грамма.

Смартфон Honor View 10 станет доступен с сегодняшнего дня, 8 января 2018 года, по цене 499 евро в в Индии и Западной Европе, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию. Позднее он появится в России и Малайзии.

Источник
Huawei
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