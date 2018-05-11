Производитель чехлов показал новый iPhone SE с вырезом как у iPhone X

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендер опубликовал производитель Olixar у британского онлайн-ритейлера MobileFun.


Рендер показывает некоторое сходство с iPhone X, по крайне мере, в части выреза экрана под фронтальную камеру и сенсоры, а также отсутствия домашней кнопки. Возможно, у него появится поддержка распознавания по лицу Face ID. Эти особенности также подтверждают фото защитного стекла и фабричные чертежи. На фото защитное стекло размещено рядом с iPhone 5, можно сравнить размеры экрана. Чертежи показывают габариты 121,04 х 55,82 мм.


Согласно более ранним утечкам, так называемый iPhone SE 2 не унаследует безрамочный дизайн iPhone X, а сохранит сходный с оригинальным iPhone SE внешний вид с металлическими задней панелью и боковой рамкой, существенными полосами над и под дисплеем, а также фирменной домашней кнопкой. Основным внешним отличием называют увеличенный до 4,2 дюйма в диагонали экран. При этом есть вероятность, что габариты останутся прежними за счет слегка уменьшенных рамок вокруг дисплея. В основу ляжет процессор A10 Fusion, как у iPhone 7 и 7 Plus. Он на 40% быстрее A9 в оригинальном iPhone SE. Опции памяти сохранятся — 2 ГБ оперативной с 32 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон также получит возможность беспроводной зарядки, а вот функции 3D Touch с распознаванием силы нажатия для него не предусмотрено.


Источник
MobileFun
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone X iPhone SE iPhone SE 2

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