Мод Motorola позволяет включить 5G на старых смартфонах

Сообщество мобильных разработчиков XDA Developers опубликовало рендеры готовящегося к выпуску смартфона Moto Z3 Play и новой модульной панельки Moto Mod.



Рендеры Moto Z3 Play уже появлялись в сети, а вот новая панелька 5G Moto Mod заслуживает отдельного пояснения. Она позволит добавлять возможность работать в сетях 5G, начало внедрения которых ожидается в 2018 году, существующим смартфонам серии Moto Z без встроенной поддержки связи пятого поколения.


Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 12+8 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп.

Он получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Габариты составляют 156,23 хх 76,7 мм. Имеются расширенный коннектор для модульного подключения для панелей Moto Mod и порт USB Type-C, но отсутсвует 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон будет работать под Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют Moto Z3 Play ожидается в июне 2018 года. Ориентировочная цена составляет $450.

Источник
XDA-Developers
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