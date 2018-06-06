Huawei представила смартфон Honor Play с «пугающей» технологией

Китайская компания Huawei пару недель назад рассказала о том, что работает над «пугающей» технологией, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и будет внедрена совсем скоро. Как оказалось, речь идёт о технологии графического ускорения GPU Turbo. Сегодня Huawei представила свой первый смартфон с GPU Turbo. Им стала модель Honor Play.



Как обещает производитель, GPU Turbo увеличивает производительность графического процессора в смартфонах на 60% и снижает энергопотребление на 30%.


Honor Play представляет собой не слишком дорогой безрамочный смартфон с акцентом на игры. Смартфон распознаёт игровые сцены в реальном времени и вибрирует в соответствии с ними.


Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 16+2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Huawei Kirin 970, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3750 мАч с возможностью быстрой зарядки.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.

Смартфон Huawei Honor Play предлагается по цене 312 долларов за версию с 4+64 ГБ и 375 долларов за 6+64 ГБ. Продажи в Китае стартуют 11 июня 2018 года.

Источник
Huawei
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