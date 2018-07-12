Назван самый популярный смартфон в России

Смартфон от китайской компании впервые обошёл iPhone по популярности в России. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на материалы партнера нескольких производителей электроники.


В мае 2018 года iPhone уступил первое место по продажам смартфону Honor 9 Lite от Huawei. Как отмечает источник, смартфон от Apple уступил лидерство впервые с августа 2017 года. Речь идёт о продажах в штуках.

На долю Honor 9 Lite пришлось 3,1% продаж. Интересно, что второе место тоже заняла не Apple, а Samsung с Galaxy J1 и долей в 2,9%. Третье место принадлежит iPhone SE с 2,8%. Он был лидером продаж с августа 2017 года.

Продажи Honor 9 Lite в мае выросли выросли на 70%. «Ведомости» отмечают, что эта вышедшая в январе модель могла бы стать лидером и раньше, но Huawei попросту не привозила достаточный объём смартфонов в Россию.

Источник
Ведомости
Теги
смартфон Россия Apple Huawei iPhone SE Huawei Honor 9 Lite

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