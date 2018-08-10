Huawei намекнула на отсталые характеристики Galaxy Note 9 в новой рекламе

В ответ на анонс смартфона Galaxy Note 9, компания Huawei опубликовала в своих аккаунтах соцсетей рекламу своих будущих новинок с намёком на некоторую отсталость свежего флагмана Samsung.





В заметке Huawei сообщается: «Мы совершили большой скачок с запуском Huawei P20 Pro. Мы предлагаем настоящие улучшения, заметные каждый день, такие как камера с тремя объективами, пятикратный зум и многое другое. Представьте, что будет дальше...».

На иллюстрации показаны двойная камера Huawei P10 Plus и тройная камера Huawei P20 Pro, разница между ними бросается в глаза. На подписи значится, что это и есть настоящий апгрейд на новое поколение. Тонкий намёк на других производителей, в том числе Samsung с его Galaxy Note 9, не предлагающих таких кардинальных изменений.

Как ожидается в октябре 2018 года Huawei представит смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro. Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 20 относится к «честному» флагманскому уровню и станет первым смартфоном на базе фирменного топового процессора HiSilicon Kirin 980. Чип, с свою очередь, окажется первым SoC на основе 7-нанометрового производственного техпроцесса. Анонс HiSilicon Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Huawei Mate 20 Pro сможет похвастаться сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в дисплей.

Оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку. Задняя панель будет выполнена из стекла. Huawei Mate 20 оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается упрощённый смартфон Huawei Mate 20 Lite на базе процессора HiSilicon Kirin 710, как у Huawei Nova 3i. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.