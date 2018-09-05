Стало известно, когда в России появится 5G

Правительство решило задержать масштабное внедрение сетей пятого поколения в России. Запуск 5G-сетей в городах-миллионниках запланировано на конец 2021 года. Об этом сообщается в документации к заседанию наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика».





Утвердить концепцию создания и развития сетей 5G планируется в первом квартале 2019 года. К концу 2020 года реализуют тестовые проекты по запуску 5G в пяти ключевых областях на территории одного города-миллионника. Эти сроки несколько отстают от запланированно ранее.

Максим Акимов, вице-премьер России, заявил журналистам: «К концу 2021 года мы хотели бы иметь коммерческую эксплуатацию, по крайней мере какое-то значимое количество базовых станций, которые бы обеспечивали стабильную работу сети в крупных городах».