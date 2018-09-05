Стало известно, когда в России появится 5G

Правительство решило задержать масштабное внедрение сетей пятого поколения в России. Запуск 5G-сетей в городах-миллионниках запланировано на конец 2021 года. Об этом сообщается в документации к заседанию наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика».


Утвердить концепцию создания и развития сетей 5G планируется в первом квартале 2019 года. К концу 2020 года реализуют тестовые проекты по запуску 5G в пяти ключевых областях на территории одного города-миллионника. Эти сроки несколько отстают от запланированно ранее.

Максим Акимов, вице-премьер России, заявил журналистам: «К концу 2021 года мы хотели бы иметь коммерческую эксплуатацию, по крайней мере какое-то значимое количество базовых станций, которые бы обеспечивали стабильную работу сети в крупных городах».

Источник
РБК
Теги
Россия 5G

Комментарии

Материалы по теме

Alcatel открыл продажи безрамочника с большим аккумулятором в России

20 августа

Samsung Galaxy Note 9 уже можно купить в России

31 августа

В России открыли предзаказ на iPhone XS

3 сентября

В России создан Samsung Galaxy Note 9 в виде килограммового слитка золота

16 августа

КамАЗ показал первые беспилотные автобусы со связью 5G

13 июня

МТС поставил рекорд по скорости в тестах 5G

20 апреля 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Объявлены лучшие производители умных часов и браслетов
Названы самые популярные в России производители смартфонов
Начались продажи кевларового Xiaomi Pocophone F1

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 61
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49