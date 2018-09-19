Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro способен распознавать силу нажатия на сканер отпечатков пальцев

Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 8 Pro. Он получил встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, как у Mi 8 Explorer Edition. При этом прочие характеристики у него сходны с базовой моделью Mi 8, представленной в мае.


Сканер способен распознавать силу нажатия. Xiaomi Mi 8 Pro оснащается 6,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2248 х 1080 пикселей), основной камерой с основным широкоугольным модулем Sony IMX363 на 12 Мп с апертурой f/1.8 и вспомогательным модулем S5K3M3 на 12 Мп с апертурой f/2.4, 20-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/2.0.


Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), NFC и Bluetooth 5.0, есть порт USB Type-C. Он работает под Android 8.1 Oreo с новейшей оболочкой MIUI 10.

Смартфон Xiaomi Mi 8 предлагается в чёрном, градиентном розово-золотистом и полупрозрачном вариантах корпуса. Цена составляет 466 долларов за версию с 6+128 ГБ и 525 долларов за 8+128 ГБ. Предварительные заказы уже начали принимать в Китае, поставки стартуют 21 сентября 2018 года.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi выпустила новую оболочку MIUI 10

17 сентября

Xiaomi показала смартфон Redmi 6 Pro

21 июня

Xiaomi представила флагманский смартфон за $300

22 августа

Дебют Xiaomi Redmi 6 Pro: старая модель + экран с «чёлкой»

25 июня

Дизайн огромного Xiaomi Mi Max 3 полностью рассекречен

17 июля

Названа дата российского дебюта юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

27 июля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Названа точная ёмкость аккумуляторов iPhone XS, XS Plus и XR
Android Pie рассекретила четыре модели Samsung Galaxy S10
Бюджетные Meizu V8 и Meizu V8 Pro оценены в 117 и 160 долларов

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 150
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 86
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 56
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 55