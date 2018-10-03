Apple научила iPhone и iPad заряжаться с выключенным экраном

Во второй бета-версии iOS 12.1 для разработчиков, компания Apple исправила неприятную проблему с зарядкой iPhone XS, XS Max и других мобильных устройств.


Напомним, пользователи новых смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max начали жаловаться на новую проблему. В большинстве случаев, они начинают заряжаться только когда пользователь «разбудит» смартфон, а с выключенным экраном зарядка не идёт.

Как оказалось, проблема касается не только iPhone XS и iPhone XS Max, ей подвержены и некоторые другие устройства с iOS 12. В новой бета-версии Apple исправляет эту недоработку и гаджеты начали заряжаться корректно.

Стабильной версии iOS с этим исправлением пока не выпущено, но можно надеяться, что релиз не заставит ждать себя слишком долго.

Источник
MacRumors
Теги
смартфон планшет Apple iPhone iPad iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max iOS 12

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