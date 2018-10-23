Игровой смартфон Xiaomi Black Shark Helo представлен официально

Компания Xiaomi представила второе поколение игрового смартфона Black Shark. Модель под названием Black Shark Helo получила более мощную начинку, новую систему охлаждения и логотип и боковые полосы с цветной подсветкой, световые эффекты меняются, в зависимости от игры.

Сканер отпечатков пальцев перенесён на заднюю панель. Система охлаждения с двумя жидкостными трубками снижают температуру процессора до 12 градусов. Также можно отметить специальную кнопку Shark для высокопроизводительного игрового режима. Для смартфона предлагается геймпад и игровой футляр с двумя дополнительными вентиляторами и геймпадом.


Смартфон Xiaomi Black Shark Helo оснащается 6,01-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 12+20 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Joy UI. Размеры составляют 160 х 75,25 x 8,7 мм, а вес — 190 граммов.

Xiaomi Black Shark Helo предлагается по следующим ценам: 416 долларов за 6+128 ГБ, 504 долларов за 8+128 ГБ и 605 долларов за 10+256 ГБ. Продажи начнутся с 30 октября 2018 года.

Источник
Xiaomi
Теги
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