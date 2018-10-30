Samsung представила 48-мегапиксельную камеру для Galaxy S10

Компания Samsung Electronics представила два новых сенсора для камер смартфонов — 48-мегапиксельный Isocell Bright GM1 и 32-мегапиксельный Isocell Bright GD1. Сенсоры предназначены для многомодульных камер флагманских смартфонов.


Оба имеют размер пикселя всего 0,8 мкм. Это позволило создать компактные датчики с высоким разрешением. По словам производителя, технология Isocell Plus обеспечивает хорошее качество, несмотря на малый размер пикселей.

При выборе режима низкого разрешения, 12 Мп для GM1 и 8 Мп для GD1, можно будет создавать качественны снимки в условиях плохого освещения, поскольку информация с четырёх пикселей будет объединена в один. Похожая технология используется в Huawei P20 Pro, признанным лучшим камерофоном года.

Также отмечается поддержка HDR в реальном времени для GD1, а также электронная стабилизация изображения на базе гироскопа.

Массовое производство сенсоров Samsung Isocell Bright GM1 и Isocell Bright GD1 начнётся в четвёртом квартале 2018 года, как раз к выпуску флагманского смартфона Samsung следующего поколения.

Источник
Samsung
Теги
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