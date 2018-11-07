Крутейшие камеры в красивом смартфоне. Обзор OPPO RX17 Pro

8.2 /10 Оценка по версии Ferra

OPPO RX17 Pro Плюсы Лучшая селфи-камера

Потрясающие ночные снимки

NFC

Сканер отпечатка пальца в экране

Хорошая комплектация Минусы Нет мини-джека

Нет водозащиты

Нет слота для карты памяти

Китайская компания OPPO продолжает втискиваться в российский рынок смартфонов. И, слава богу, не пытается копировать iPhone, а завлекает своими собственными наработками. В этот раз стартовали продажи модели с очень быстрой зарядкой и очень крутыми камерам, которые легко посоревнуются с оными от именитых брендов. Что еще есть в новинке OPPO, а чего до сих пор не хватает её смартфонам — расскажем и покажем в нашей статье.

За последнее время через наши руки прошло множество смартфонов и у каждой марки есть свои стабильные достоинства и недостатки, переходящее из одного поколения устройств в следующее. Типичные промахи OPPO — они не демпингуют так яростно, как Xiaomi, и до недавнего времени в их смартфонах сложно было встретить NFC. Среди плюсов — почти в каждом смартфоне удивительно продвинутая селфи-камера и отличное железо. В 2018 году компания пошла еще дальше, и её новые смартфоны теперь заряжаются до 100% всего за 35-40 минут, что очень выручает пару раз на неделе как минимум. В RX17 Pro появилась еще несколько полезных и интересных вещей, но обо всём по порядку.

Характеристики

OPPO RX17 Pro Операционная система Android 8.1 Nougat + Color OS 5.2 Экран 6.4”, 2340x1080 точек, 402 ppi, 19,5:9, AMOLED, Corning Gorilla Glass 6 Процессор Qualcomm Snapdragon 710, 8 ядер (2x Kryo 360 Gold 2,2 ГГц, 6x Kryo 360 Silver 1,7 ГГц) Графика Adreno 616 Оперативная память 6 ГБ Накопитель 128 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Тыловая двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 20 Мп диафрагма: f/1.5-2.4 + f/2.6 размер матрицы: 1/2.55” + n/a размер пикселя: 1,4 мкм + n/a фокусное расстояние: 26 мм + n/a качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: 1/2.8” размер пикселя: 0,9 мкм фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3700 мАч, несъемный Размеры 157x75x8 мм Масса 183 г Официальная цена 45 000 рублей Cредняя цена в интернет-магазинах 45 000 рублей

Дизайн и управление



OPPO RX17 Pro

Раз от раза OPPO экспериментируют с дизайном экрана. В моделях 2017 года над и под экраном всё еще были классические для тех времён полосы с динамиком, селфи-камерой, сенсорными клавишами и прочим. Весной 2018 появился F7 с «чёлкой», осенью — флагманский Find X без каких-либо рамок вообще, камеры которого выдвигаются по требованию с помощью маленького моторчика. Наконец, последняя модель, RX 17, имеет дисплей с очень маленьким вырезом в виде капли для «фронталки». В целом, больше ничего на лицевой части смартфона и нет — 6,4-дюймовый дисплей и «себяшечная» камера. По словам самой OPPO, экран занимает аж 91,5% процента площади передней панели.



OPPO RX17 Pro

Крышка у смартфона стеклянная, как и у многих «топчиков» этого года. Стекло, кстати, матовое, что необычно, но больше всего бросается в глаза, конечно, расцветка. Нам на тест достался смартфон с крышкой, цвет задней панели которого перетекает из бирюзового в фиолетовый. Причём невозможно сказать, где начинается один и кончается другой, так как это еще зависит от того, под каким углом на смартфон смотреть. Выглядит очень красиво, хотя любители строгих чёрных смартфонов могут не оценить. Но, на мой взгляд, очень свежо и притягивает взгляды.



OPPO RX17 Pro

Отдельным остовом выделяется модуль камер, а вот сканера отпечатка пальца нет, как нет его и на передней панели. Как это так? Про него забыли? Нет, всё гораздо хитрее — он встроен прямо в дисплей. Мы видели подобное на примере Vivo NEX и рады встретить снова. Правда, в дисплее это уже оптический датчик, который использует специальную линзу, чтобы сравнить рисунок вашего пальца с сохранённым в памяти. Работает это чуть медленнее, чем обычные сканеры, зато экономит место на смартфоне и не заставляет тянуться пальцем куда-то далеко. Место, куда нужно приложить палец, подсвечивается сразу, как только вы берёте смартфон в руки, так что думать и гадать не придётся. При разблокировки срабатывает забавная анимация, а при желании в настройках можно включить и звуковое сопровождение.



OPPO RX17 Pro

На нижней грани есть мультимедийный динамик, USB Type-C и лотка для двух SIM-карт. Да, всё верно, мы не досчитались мини-джека и слота для карты памяти. Если у вас уже есть любимые проводные наушники, то придётся где-то купить переходник на них. С microSD так уже не выйдет.



OPPO RX17 Pro

У OPPO RX 17 неплохая комплектация. Во-первых, есть фирменное зарядное устройство (только им вы можете заряжать смартфон за 40 минут, со сторонними такой фокус не сработает), уже приклеенная к дисплею защитная плёнка, наушники с USB Type-C портом вместо привычного мини-джека и силиконовый чехол.



Комплект OPPO RX17 Pro

Дисплей и звук



OPPO RX17 Pro

Защищает дисплей OPPO RX17 Pro не только плёночка, но и стекло Corning Gorilla Glass 6, которое должно выдерживать до 15 падений. Сам экран очень большой — это даже не 6, а 6,4 дюйма по диагонали. Как принято в 2018 году, он вытянутый, то есть соотношение его сторон вместо привычных 16 к 9 составляет 19,5 к 9. Большой дисплей, практически не окружённый рамками — лучшее, что случалось со смартфонами. Однако, дисплей у RX 17 проигрывает оному у более дорогого Find X, хотя общие характеристики — разрешение, диагональ и соотношение сторон — у них идентичные. Тем не менее, изображение на экране RX 17 выглядит не так чётко, а края экрана не загибаются. Плюс, гамма у новинки настроена не очень хорошо, по крайней мере у нашей модели, поэтому тёмные оттенки слегка сливаются.



OPPO RX17 Pro

Кстати, матрица у RX 17 выполнена по стандарту AMOLED, поэтому среди её достоинств — бесконечно глубокая контрастность, а также возможность выведения на выключенный дисплей текущего времени и уведомлений. Конкретно RX 17 также радует неплохим запасом яркости, а также практически полным охватом не только sRGB, но и Adobe RGB. Правда, в настройках нет ничего, кроме регулировки яркости и цветовой температуры. Точность цветопередачи у новинки — одна из лучших.

Результаты теста дисплея OPPO RX17 Pro Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 450/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) 97 % Цветовой охват (AdobeRGB) 92% DeltaE (меньше = лучше) 1,25 Гамма (идеальная — 2,2) 2,4 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7400

У смартфона для воспроизведения музыки всего один динамик, поэтому звук только можно. Он неплохой за свои деньги, но не более — ничего из ряда вон. Звук в наушниках через переходник очень порадовал. Уже из коробки он неплох, вам разве что остаётся немного побаловаться с эквалайзером (правда, всего трёхполосным), либо включить один из имеющихся пресетов. Запас громкости очень большой — даже на 50% музыка звучала громче, чем вы стали бы слушать на постоянной основе. Плюс самое звучание достаточно чёткое.

Камеры



OPPO RX17 Pro

OPPO RX17 Pro в качестве тыловой камеры получил сразу три модуля. Основной из них имеет не фиксированную диафрагму, как 99% камер смартфонов на рынке, а переменную. Для чего это нужно? Чтобы при плохом освещении сенсор получал больше света, но не «слеп» при хорошем освещении. И это очень полезная функция, не зря она присутствует как в наших глазах, так и в профессиональных фотоаппаратах. Конечно, разбег этой «переменности» небольшой — камера выбирает между диафрагмой f/1.5 и f/2.4, но это уже лучше, чем «фикс». Кстати, такое есть пока у топовых моделей Samsung вроде Galaxy Note9.

Вторая камера служит для создания портретных снимков, а именно для измерения глубины и создания эффекта боке. Наконец, третья специально предназначена для создания трёхмерных моделей, но, к сожалению, на нашем тестовом экземпляре была еще не финальная прошивка и эта функция там отсутствовала.

Съёмка на тыловую камеру ночью очень удивила. OPPO RX17 Pro по качеству снимков вполне может соревноваться со смартфонами дороже на 10-20 тысяч рублей. В этом ему помогает не только переменная диафрагма, но и оптическая стабилизация, сенсор Sony IMX362, а также искусственный интеллект. В общем, ночь — больше не проблема для мобильной съёмки. Это очень радует, так как еще совсем недавно многие крутые смартфоны, хорошо фотографирующие днём, ночью превращались в тыкву.



Пример фотографии на тыловую камеру OPPO RX17 Pro

Порадовало также, что OPPO RX17 Pro еще и сам хорошо выставляет экспозицию ночью. К примеру, Note9 ночью, в целом, фотографирует немножко лучше, но только когда ты руками вернёшь завышенную автоматикой экспозицию обратно к приемлемому уровню. Несмотря на то, что у новинки нет отдельной камеры для снимков с двукратным увеличением, смартфон всё равно умеет делать подобные снимки в очень хорошем качестве.



Пример фотографии на тыловую камеру OPPO RX17 Pro



Пример фотографии на тыловую камеру OPPO RX17 Pro

В общем, ночная фотосъёмка того уровня, который от OPPO RX17 Pro совсем не ждёшь. А вот днём он снимает уже не так восхитительно, но уже на адекватном для своих денег уровне. С одной стороны, ИИ, как и у всех, умеет определять сцены и адаптировать настройки для каждого снимка, с другой, он не злоупотребляет насыщенностью и контрастом, как, например, Huawei P20 и Xiaomi Mi8, поэтому на их фоне дневные снимки OPPO RX17 Pro выглядят немного бледнее, хотя они просто естественнее.



Пример фотографии на тыловую камеру OPPO RX17 Pro



Пример фотографии на тыловую камеру OPPO RX17 Pro с двукратным увеличением

Фронтальная камера в смартфонах OPPO самых разных ценовых категорий — одно из самых сильных, на мой взгляд, мест. А в RX17 Pro она переплюнула по качеству съёмки всех своих предшественников. Причём она также не боится плохого освещения и делает чёткие снимки даже ночью. Также «фронталка» прекрасно справляется с размытием заднего фона и с «бьютификацией» — они украшают снимки еще больше.

Видеосъёмка в Full HD произвела двоякое впечатление. С одной стороны, качество картинки на хорошем уровне, а оптическая стабилизация помогает сгладить тряску, с другой, на видео явно заметны какие-то подёргивания в горизонтальной плоскости. Похоже, что это программная проблема, и, я надеюсь, в ближайших прошивках её поправят. Тем более, что в остальном всё прекрасно.

Производительность, интерфейс и автономная работа

OPPO RX17 Pro под капотом скрывает достаточно редкий чип — Snapdragon 710, который по своему быстродействию находится в промежутке между топовым Snapdragon 845 и SoC среднего ценового диапазона — Snapdragon 660. Это касается как производительности в задачах c общими вычислениями, так и в играх. Опорой 710-го в этом смартфоне служат 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на накопителе, тогда как, например, у Sony Xperia XZ3 того же самого всего 4/64 ГБ. Кстати, впервые на моей памяти, я держу в руках смартфон OPPO с NFC. Эта технология непопулярна в Китае, поэтому производители обычно неохотно встраивают этот модуль, даже когда выходят на зарубежные рынки. Но OPPO наконец созрела, по крайней мере в RX17 Pro.



OPPO RX17 Pro в Antutu Benchmark 7





Операционная система у OPPO RX17 Pro — хорошо знакомый нам Android 8.1, но со своей собственной оболочкой под названием Color OS 5.2. Она как-то радикально не отличается от стоковой, поэтому привыкать к ней не нужно. При этом есть все новомодные функции — панелька быстрого доступа к любимым приложениям, которая висит небольшой закладочкой у правой стороны дисплея. Лента всяких уведомлений от ваших приложений с погодой, количеством пройденных шагов и т.д. Распознавание по лицу — куда же без него.



Время автономной работы

У OPPO RX17 Pro ёмкий аккумулятор — на 3700 мАч, но также больше экран и вечно «голодный» процессор. В итоге имеем хорошую автономность, но без каких-либо претензий на рекорды в этой области. Но, гораздо важнее, что RX17 Pro получил ту же технологию быстрой зарядки, что и флагманский Find X. Благодаря использованию двух аккумулятор вместо одного, а также более мощного адаптера и специальной системы управления зарядом, заряжается новинка невероятно быстро. За 40 минут вы получаете смартфон, заряженный на все 100%. Поэтому его автономность отходить на второй план, ведь вы всегда можете его быстро зарядить. Хотя его и без того будет легко хватать больше, чем на один день. Но для быстрой зарядки нужно использовать фирменный адаптер и даже фирменный кабель, благо это всё есть в комплекте.

Конкуренты

OPPO RX17 Pro Huawei Mate 20 Samsung Galaxy S8+ (обзор) Операционная система Android 8.1 Nougat + Color OS 5.2 Android 9.0 Pie + EMUI 9.0 Android 7.0 Nougat Экран 6.4”, 2340x1080 точек, 402 ppi, 19,5:9, AMOLED, Corning Gorilla Glass 6 6,53”, 2244x1080, IPS, 381 ppi, 18,7:9, 6,2”, 2960x1440, AMOLED, 529 ppi, 18,5:9 Процессор Qualcomm Snapdragon 710, 8 ядер (2x Kryo 360 Gold 2,2 ГГц, 6x Kryo 360 Silver 1,7 ГГц) HiSilicon Kirin 980 8 ядер (2х 2 Cortex-A76 2,6 ГГц, 2х Cortex-A76 1,92 ГГц, 4х Сortex-A55 1.8 ГГц) Exynos 8895, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x M1 2,3 ГГ Графика Adreno 616 Mali-G76 MP10 Mali-G71 MP20 Оперативная память 6 ГБ 6 ГБ 4 ГБ Накопитель 128 ГБ (нет слота для microSD) 128 ГБ (слот для карт памяти собственного формата) 64 ГБ, совмещённый слот для второй SIM-карты/microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, dual-band GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Тыловая двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 20 Мп диафрагма: f/1.5-2.4 + f/2.6 размер матрицы: 1/2.55” + n/a размер пикселя: 1,4 мкм + n/a фокусное расстояние: 26 мм + n/a оптическая стабилизация: да качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: 1/2.8” размер пикселя: 0,9 мкм фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1080@30 FPS Тыловая тройная разрешение матрицы: 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.3” фокусное расстояние: 27 мм + 17 мм + 52 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1080@30 FPS Тыловая: разрешение матрицы: 12 Мп диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/2.55” размер пикселя: 1,4 мкм фокусное расстояние: 26 мм оптическая стабилизация: да качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/3.6” размер пикселя: 1,22 мкм фокусное расстояние: 25 мм оптическая стабилизация: нет качество видео: до 1440@30 FPS Аккумулятор 3700 мАч, несъемный 4000 мАч, несъемный 3500 мАч, несъемный Размеры 157x75x8 мм 158x77x88 мм 159,5x73,4x8,1 мм Масса 183 г 188 г 173 г Официальная цена 65 000 рублей 57 770 рублей 49 990 рублей Cредняя цена в интернет-магазинах n/a 52 000 рублей 40 000 рублей

Huawei Mate 20



Huawei Mate 20

C OPPO RX17 Pro будет конкурировать недавняя новинка компании Huawei. В ноябре начинаются продажи её самого продвинутого смартфон — Mate 20 Pro, а просто Mate 20 — это его облегчённая и менее дорогая версия. Mate 20 дороже RX17 Pro, но у него больше аккумулятор и мощнее процессор. У него также три тыловые камеры— две дополнительные используются для возможность снимать с более коротким и более длинным фокусом, чем у основной камеры. Памяти у Mate 20 столько же, экран чуточку больше, но разрешение, в общем-то, такое же. У RX17 Pro нет слота для карты памяти, у Mate 20 есть, но только для своих собственных, что странно и глупо, на наш взгляд. На тыловые камеры вы можете делать очень неплохие снимки, ночью же хорошие кадры получаются только на основную камеру. Фронтальная камера неплохая, но далеко не настолько, как у RX17 Pro.

Samsung Galaxy S8+



Samsung Galaxy S8+

Да, одной из альтернатив OPPO RX17 Pro вполне себе может выступить Galaxy S8+. По двум простым причинам — это всё еще прекрасная модель (несмотря на то, что прошлогодняя), и потому что S9+ стоит очень дорого. Galaxy S8+ предлагает прекрасный большой AMOLED-экран с загнутыми краями, высоким разрешением, очень мощный процессор, защиту от воды и очень хорошие камеры. Правда, у него всего 4 Гб оперативной памяти, что есть уже даже у смартфонов и за 20 тысяч рублей. И, если сравнивать конкретно с RX17 Pro, то ни Galaxy S8+, ни Mate 20 не умеют заряжаться до 100% всего за полчаса.

В заключение

По большому счёту, самый большой недостаток OPPO RX17 Pro — цена. В России смартфон официально стоит 49 990 рублей. И за эти деньги люди, не достаточно знакомые с этим брендом, скорее всего выберут что-то иное: это может быть как прошлогодний флагман Samsung, так и новый смартфон Huawei. Те, кто перестал бояться слова Xiaomi, за эти деньги возьмут два Pocophone F1 и проиграют только по скорости зарядки и камерам.

Сам по себе OPPO RX17 Pro — отличный смартфон, и не хочется ставить на нём крест из-за очень высокого ценника. Ведь у него и отличный современный экран, причём AMOLED, который позволяет даже при выключенной подсветки выводить часы, уведомления и, что немаловажно для этой модели, показывать место, где расположен сканер отпечатка пальца. В этом смартфоне он встроен прямо в экран, чтобы не пришлось освобождать ему место на лицевой панели, или тянуться куда-то там пальцем на задней крышке.



OPPO RX17 Pro

Процессор в OPPO RX17 Pro, отличный и, кстати, редкий. Памяти — явно больше, чем за эти же деньги даже в прошлогоднем Samsung Galaxy S8+ и нынешнем Sony Xperia XZ3. Но именно отличительными чертами являются камеры и быстрая зарядка. У Samsung тоже есть «быстрая зарядка», но под быстрым компания южнокорейская компания понимает, что ты успеешь посмотреть один среднестатистический фильм перед тем, как аккумулятор твоего смартфона наберёт 100%. OPPO RX17 Pro же заряжается полностью всего за 40 минут, что снимает с вас страх, что «вдруг война, а я не успею зарядить смартфон».



OPPO RX17 Pro

Также у OPPO RX17 Pro потрясающая фронтальная камера, уровня которой еще пока никто не достиг. Наконец, китайцы смогли сделать и тыловую камеру с переменной диафрагмой, которая так хорошо умеет снимать ночью, что хочется побежать и купить этот смартфон, но… Но за 50 тысяч рублей это уже больше не кажется невероятным достижением. Пусть такой быстрой зарядки или такой хорошей «фронаталки» ни у кого больше нет, то уж тыловые камеры прямых конкурентов тоже умеют снимать примерно на том же уровне.

Конечно, если OPPO долго и упорно, из одного поколения смартфонов в другое, будет придумывать уникальные фишки, как она это делает сейчас, то рано или поздно завоюет себе славу на нашем рынке, но этого может и не случиться, так как наш рынок, особенно последние 4 года, очень чувствителен к цене. И даже про зарядка за 40 минут, сканер отпечатка пальца в дисплее, лучшая селфи-камера и отличные снимки ночью тут не помогут.

8.2 /10 Оценка по версии Ferra

OPPO RX17 Pro Плюсы Лучшая селфи-камера

Потрясающие ночные снимки

NFC

Сканер отпечатка пальца в экране

Хорошая комплектация Минусы Нет мини-джека

Нет водозащиты

Нет слота для карты памяти