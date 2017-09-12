Экстремально прочный планшет Dell Latitude 7212 Rugged Extreme выйдет в России

Компания Dell рассказала об условиях выхода в продажу защищенного планшета Latitude 7212 Rugged Extreme в России. Напомним, этот прочный гибридный планшет дебютировал на выставке IFA 2017, которая прошла с 1 по 6 сентября в Берлине.


Dell Latitude 7212 предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях. Он оснащается 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel Core 6 или 7 поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Предусмотрены GPS и USB Type-C. В качестве опций предлагаются ОС Windows 10 Pro или Windows 7 Pro, модем 4G LTE.


Планшет может работать при температурах от -29 до 63 градусов Цельсия, защищен от воды, пыли, падений, вибраций, влажности и полевых бурь и песка.

Dell Latitude 7212 Rugged Extreme можно будет приобрести на российском рынке с декабря 2017 года по ориентировочной розничной цене 160 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации.

Источник
Dell
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