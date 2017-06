Seagate выпускает Game Drive Hub для Xbox на 8 ТБ

На выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе, компания Seagate представила внушительный внешний накопитель для игровой приставки Xbox. Модель называется Game Drive Hub для Xbox и предоставляет 8 ТБ свободного пространства для хранения игр.





Также Seagate Game Drive Hub выступает в роли концентратора USB с двумя портами USB 3.0. Как обещает производитель, накопитель совместим со всеми консолями Xbox One, включая Xbox One, Xbox One S и Xbox One X. Подключение к приставки производится по интерфейсу USB 3.0.

Накопитель Seagate Game Drive Hub для Xbox на 8 ТБ начнет появляться в продаже в текущем месяце по рекомендованной производителем цене 199,99 доллара.