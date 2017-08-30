ASUS представила шлем Windows Mixed Reality

Компания ASUS представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, шлем виртуальной реальности в рамках программы Windows Mixed Reality.


Шлем с модельным номером HC102 получил глянцевое "забрало" с орнаментом из многоугольников. Производитель отмечает антибактериальный материал внутри, сбалансированный дизайн и вес в 400 граммов. Это все, по мнению ASUS, позволит подолгу использовать шлем.

Гаджет оснащается двумя 2,89-дюймовыми дисплеями с разрешением 1440x1440 пикселей каждый и частотой обновления 90 Гц, встроенными камерами и отсиживает движения с шестью степенями свободы.

ASUS Windows Mixed Reality Headset появится в продаже по цене 449 евро.

Источник
ASUS
Теги
ASUS виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности IFA 2017 Windows Mixed Reality

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