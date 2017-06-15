Готовятся видеокарты для добычи криптовалюты на GPU GP106 и GP104

В сети появились изображения видеокарт от ASUS, MSI, Colorful, которые предназначены для майнинга, добычи криптовалюты.

Так, модель ASUS с номером MINING-P106-6G основывается на GPU GP106 и схожа технически с игровой картой GeForce GTX 1060 Expedition с 6 ГБ памяти. Разница лишь в отсутствии видеовыходов.

У MSI будут два ускорителя. Один — также копия GeForce GTX 1060 Expedition, а второй — более мощный P104-100 c GPU GP104 (на нем базируются карты GeForce GTX 1070 и GTX 1080).

Colorful выпустит майнинг-карту на базе GPU GP106.

Утверждается, что такие видеокарты получат лишь 3-месячную гарантию. Стоимость их неизвестна.  

Источник
Videocardz
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