Colorful показала видеокарту Colorful iGame GTX 1080 Ti Kudan

Компания Colorful представила свлю флагманскую видеокарту под названием iGame GTX1080Ti Kudan. Производитель утверждает, что видеокарта является самым быстрым вариантом GeForce GTX 1080 Ti на рынке. Базовая частота GPU карты равняется 1657 МГц (на 12% больше, чем у референсного образца), повышенная GPU Boost составляет 1784 МГц. Эффективная частота памяти находится на уровне 11 008 МГц. Видеокарта имеет 3584 ядра CUDA, 224 текстурных блока и 88 растровых блоков. Объем памяти GDDR5X равен 11 ГБ.

iGame GTX1080Ti Kudan оснащена гибридной системой охлаждения Waterspout Cooler II (объединенная система воздушного и жидкостного охлаждения). Стоимость карты, к сожалению, не называется.

Напомним, что в США видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition (референсное решение) предлагается за $699. В России рекомендованная розничная цена составляет 52 990 рублей. Видеокарта продается напрямую через онлайн-магазин NVIDIA, а также у партнеров, включая решения от Gigabyte, Galaxy, ASUS, EVGA и других.

По словам производителя, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti обеспечивает на 35% больше производительности GTX 1080 и быстрее Titan X. В видеокарте используется техпроцесс FinFET, общее количество транзисторов достигает 12 миллиардов. Она основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с.

Базовая тактовая частота GPU составляет 1480 МГц и 1582 МГц с ускорением. Для памяти используется 352-битная шина. Стандартные разъемы включают DisplayPort 1.43, HDMI 2.0b, DL-DVI.