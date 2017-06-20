Обнаружены 10 похожих на Землю экзопланет

НАСА опубликовала новые данные, добытые с помощью космического зонда «Кеплер». Астрономам удалось найти еще 10 дополнительных экзопланет, которые схожи с Землей по размерам и также находятся в зоне обитаемости своих звезд.

На этот раз общее число обнаруженных планет составило 219.

Всего же ученые проверили около 2300 планет из более чем 4000, потенциальных кандидатов в экзопланеты. Лишь 50 подходят по важным критериям. И лишь 30 были верифицированы.

Ведущий автор космического каталога Сьюзан Томпсон (Susan Thompson) считает это исследование очень важным; оно поможет узнать, сколько в галактике планет аналогичных нашей Земле.  

Источник
Lenta
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