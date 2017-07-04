В Гарварде посоветовали самую привлекательную экзопланету для инвестиций

Абрахам Лоэб (Abraham Loeb), больше известный как Ави Лоэб, руководитель подразделения астрономии в Гарвардском университете, назвал наиболее привлекательную для инвестиций и покупки недвижимости экзопланету.

Специалист в области теоретической астрофизики заявил: «Я советую своим состоятельным друзьям покупать недвижимость на Proxima b, поскольку ее цена, скорее всего, резко вырастет в будущем».

Лоэб считает, что на Proxima b в системе звезды Проксима Центавра будут отличные условия для жизни в будущем, после того, как наше родное Солнце погибнет. Таким образом, отдача от инвестиций окажется весьма отдаленной.

Также Лоэб называет перспективной планеты системы TRAPPIST-1. 

Источник
Lenta
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космос планеты

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