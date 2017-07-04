Бесплатный Wi-Fi заработал на фиолетовой линии метро Петербурга

Компания МаксимаТелеком, оператор крупнейшего в Европе Wi-Fi-пространства на транспортной инфраструктуре, в том числе и московском метро, объявила о запуске второго сегмента бесплатной высокоскоростной сети Wi-Fi в метрополитене Санкт-Петербурга. С сегодняшнего дня, 4 июля, сеть заработала на фиолетовой линии, пятой ветке, петербургского метро.


Напомним, 30 мая 2017 года был запущен первый сегмент Wi-Fi на четвертой ветке метро (оранжевой). Пассажиры питерского метро получили безлимитный доступ к интернету на скорости до 200 Мбит/с.

При первом подключении к сети пользователям необходимо пройти обязательную идентификацию через подтверждение номера мобильного телефона или авторизацию на Портале государственных услуг. При этом для 12 млн пользователей, ранее зарегистрированных в единой сети MT_FREE, повторное прохождение идентификации не требуется. Сейчас доступ к сети MT_FREE бесплатен, впоследствии за отключение рекламы и бесшовную авторизацию начнет взиматься плата, как и в московском метро.

В рамках работ на Линии 5 были оборудованы все 36 основных подвижных составов, в тоннелях смонтировано более 80 базовых станций. Высокоскоростная сеть Wi-Fi стандарта 802.11ac, работающая в 2,4 ГГц и 5 ГГц диапазонах, позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне.

Источник
МаксимаТелеком
Теги
Россия WI-FI метро МаксимаТелеком санкт-петербург

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