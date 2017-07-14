Ракета «Союз-2.1а» несет первый российский краудфиндинговый спутник «Маяк»

Сегодня утром Роскосмос успешно запустил ракету-носитель «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Ракета несет космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и группу малых спутников из 72 аппаратов по федеральным контрактам и по контрактам Главкосмоса.


Один из этих спутников, «Маяк», представляет собой первый краудфандинговый космический аппарат в истории России, созданный молодыми учеными. Об этом сообщается на сайте проекта. В создании спутника участвовали студенты Московского политехнического университета, а средства на постройку были собраны с помощью краудфандинговой платформы Boomstarter. Всего было собрано 1 993 146 рублей.

После запуска и вывода на орбиту «Маяк» раскрыл солнечный отражатель. Отражатель представляет собой трехметровую правильную пирамиду из светоотражающей металлизированной пленки толщиной 5 микрометров. Во время выхода на орбиту отражатель был свернут внутри спутника, а после выхода на орбиту расправился, принимая заданную форму.

По задумке разработчиков, благодаря светоотражающему аэродинамическому тормозному устройству в форме пирамиды космический аппарат может стать эталонным объектом для проверки расчетов звездной величины космических объектов. Подобная конструкция космического аппарата увеличивает сопротивление при полете в верхней атмосфере (служит парашютом) и тем самым увеличивает скорость схода объекта с орбиты. За счет этого космический мусор сходит с орбиты на порядок быстрее.

Источник
Роскосмос
Теги
Россия космос спутник Роскосмос ракета

Комментарии

Материалы по теме

Automatic Rescue System

19 февраля 2014

SpaceX произвела первый в истории повторный запуск ракеты Falcon 9

31 марта

Waking Mars — Тайны красной планеты

4 марта 2014

На Байконуре в последний раз запустили самую массовую ракету в истории

22 февраля

Новый спутник «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту

15 сентября 2015

Просто космос! Какими камерами фотографируют на орбите

29 июля 2015
Из рубрикиНаука и технологии
NASA признало отсутствие средств на отправку людей на Марс
Минкомсвязи объявило об устранении угрозы на госуслугах
В «Лаборатории Касперского» рассказали о коде с сайта госуслуг

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28