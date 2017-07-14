Ракета «Союз-2.1а» несет первый российский краудфиндинговый спутник «Маяк»

Сегодня утром Роскосмос успешно запустил ракету-носитель «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Ракета несет космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и группу малых спутников из 72 аппаратов по федеральным контрактам и по контрактам Главкосмоса.





Один из этих спутников, «Маяк», представляет собой первый краудфандинговый космический аппарат в истории России, созданный молодыми учеными. Об этом сообщается на сайте проекта. В создании спутника участвовали студенты Московского политехнического университета, а средства на постройку были собраны с помощью краудфандинговой платформы Boomstarter. Всего было собрано 1 993 146 рублей.

После запуска и вывода на орбиту «Маяк» раскрыл солнечный отражатель. Отражатель представляет собой трехметровую правильную пирамиду из светоотражающей металлизированной пленки толщиной 5 микрометров. Во время выхода на орбиту отражатель был свернут внутри спутника, а после выхода на орбиту расправился, принимая заданную форму.

По задумке разработчиков, благодаря светоотражающему аэродинамическому тормозному устройству в форме пирамиды космический аппарат может стать эталонным объектом для проверки расчетов звездной величины космических объектов. Подобная конструкция космического аппарата увеличивает сопротивление при полете в верхней атмосфере (служит парашютом) и тем самым увеличивает скорость схода объекта с орбиты. За счет этого космический мусор сходит с орбиты на порядок быстрее.