Курс биткоина превысил 4000 долларов

Курс криптовалюты биткоин вновь обновил исторический максимум и достиг 4,07 тысяч долларов за единицу. Случилось это в 5:55 по московскому времени. На данный момент валюта торгуется на уровне 4,014 тысяч долларов. 

Капитализация валюты составляет 66,77 миллиардов долларов, в обращении находится всего 16,5 миллионов биткоинов.

Что до второй (биткоин недавно разделился на две криптовалюты) валюты Bitcoin Cash, то ее стоимость равна 314,22 долларам, а общая капитализация составляет 5,18 миллиардам долларов. 

Источник
Ru Investing
Теги
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