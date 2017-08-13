Курс биткоина превысил 4000 долларов

Курс криптовалюты биткоин вновь обновил исторический максимум и достиг 4,07 тысяч долларов за единицу. Случилось это в 5:55 по московскому времени. На данный момент валюта торгуется на уровне 4,014 тысяч долларов.

Капитализация валюты составляет 66,77 миллиардов долларов, в обращении находится всего 16,5 миллионов биткоинов.

Что до второй (биткоин недавно разделился на две криптовалюты) валюты Bitcoin Cash, то ее стоимость равна 314,22 долларам, а общая капитализация составляет 5,18 миллиардам долларов.