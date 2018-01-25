День, когда роботы начали убивать людей

25 января 1921 года мир познакомился с роботами. В этот день в Праге состоялась премьера научно-фантастической пьесы «R. U. R.» («Россумские универсальные роботы») Карела Чапека. В ней роботами называют искусственных человекоподобных существ, предназначенных для работы вместо человека. По ходу действия пьесы роботы восстают и убивают всех, кроме одного, людей на планете. А в качестве своебразного хэппи-энда двое роботов обнаруживают способность любить.

Сцена из пьесы, изображающая восстание роботов
Сцена из пьесы, изображающая восстание роботов

Само слово «робот» происходит от чешского «robota», среди значений которого есть рабский труд и барщина (обязанность крепостного часть времени работать на барских угодьях). Почти сразу после выхода пьесы слово «robot» прочно вошло в английский, а затем перекочевало и в другие языки.

А в тот же день спустя 58 лет, 25 января 1979 года робот впервые убил человека. Трагедия произошла на автомобильном заводе Ford в США, где жертвой машины стал 25-летний Роберт Вильямс. Он заметил, что робот, который подавал детали, стал работать слишком медленно. Роберт отправился, чтобы взять нужный предмет самостоятельно, и в этот момент механическая рука ударила его по голове и мгновенно убив рабочего. Семье погибшего удалось отсудить у производителя машины Unit Handling Systems 10 миллионов долларов. Вероятно, решение было непростым — присяжные потратили на обсуждение два с половиной часа.

Тот случай мог показаться обычной аварией на производстве, но уже тогда люди задумывались о том, как обезопасить себя от насилия со стороны роботов. В 1942 году Айзек Азимов в одном из рассказов сформулировал Три закона робототехники. Вкратце они звучат так: робот не может действием или бездействием причинить вред человеку; робот должен исполнять приказы, если это не причинит вреда человеку; робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит двум первым законам.

Фактически появилась теория этики роботов. На неё, кстати, пытались переложить и известные ранее этические проблемы, например, серию дилемм о вагонетке: в гипотетической задаче тележка катится на группу из пяти человек, но исполнитель имеет шанс отправить её на другой путь. Проблема в том, что на втором пути тоже есть человек, пусть и всего один, а тот, кто переведет стрелку, станет его убийцей.

О робоэтике вспомнили и в контексте появления автомобилей с автопилотами. Производители умных машин, разумеется, в один голос говорят о безусловной ответственности водителя, даже если он передал управление компьютеру. Однако скоро электронным пилотам придётся решать задачи вроде такой: врезаться в группу людей или же отправить машину в отбойник и рискнуть жизнью своего хозяина. Можно предположить, что разработчики выберут какой-то базовый принцип — возможно, не оптимальный с точки зрения количества жертв, но максимально нейтральный этически. Остаётся только надеяться, что компьютерные водители окажутся умнее живых и смогут избегать аварий.

25 января 2004 года зонд-долгожитель «Opportunity» совершил посадку на Марс. Ему принадлежит рекорд продолжительности работы на «красной планете».

Зонд достиг Марса примерно за полгода. Самым сложным этапом миссии была, пожалуй, посадка — аппарат входил в атмосферу на скорости почти 20 тысяч километров в час, касание должно было произойти на скорости в тысячу раз меньше. Для этого пришлось использовать парашюты и ракетные двигатели, а сам аппарат был облачен в «кокон» из 24 воздушных подушек.

Воздушные подушки для посадки Opportunity
Воздушные подушки для посадки Opportunity

Бортовой компьютер «Оппортьюнити» работает на процессоре частотой всего 20 МГц, имеет 128 МБ оперативной памяти, 3 МБ памяти EEPROM и 256 МБ флеша. Электроника ровера исправно работает при температурат от —40 до +40 градусов Цельсия, но поскольку на Марсе погода не всегда столь «умеренна», на борту есть радиоизотопный обогреватель и обычные электрические тепловые элементы.

Ровер Opportunity
Ровер Opportunity

В 90 солов (марсианских суток; сол примерно равен 24 часам 40 минутам) запланированной работы были заложены исследования с основной целью подтвердить или опровергнуть наличие на Марсе в прошлом жидкой воды. «Оппортьюнити» обнаружил несколько свидетельств того, что он приземлился (или «примарсился») на дне древнего моря. Он нашел отложения в виде шариков, пустоты в скале, а также выявил сульфаты и ярозит — соединения, которые на Земле формируются в стоячей воде. Сейчас идёт уже пятая тысяча солов работы зонда на Марсе, и он всё ещё в строю (и, вероятно, не понимает, почему его не забирают домой), а учёные НАСА продолжают придумывать ему новые и новые задания.

Как заслуженный «марсианин» зонд «Оппортьюнити» даже получил награду: в его честь назвали астероид 39382 (тот был безымянным с момента обнаружения в 1960 году).

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