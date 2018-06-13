ВКонтакте обновила платформу чат-ботов с кнопками для быстрого ответа

Команда социальной сети ВКонтакте обновила платформу чат-ботов. Разработчики добавили возможность подключать к чат-ботам клавиатуры — кнопки для быстрого выбора ответа.


В результате, пользователям больше не нужно вводить текстовый запрос — достаточно выбрать один из предложенных вариантов. После этого чат-бот вернётся с результатом. По задумке, новая возможность поможет сообществам ускорить коммуникацию с подписчиками, упростить навигацию и повысить лояльность — нажать на кнопку проще, чем сформулировать запрос и проверить, реагирует ли чат-бот на него.


Одними из первых клавиатуры протестировало официальное сообщество Comedy Club. Бот поможет найти нужный выпуск шоу: достаточно выбрать сезон и номер выпуска, чтобы тут же посмотреть его. Кроме того, попробовать чат-ботов с кнопками уже можно в сообществах Бот Максим (чат-бот преобразует текст в аудиосообщение) и Callback API Бот (сообщает о событиях в сообществах).

Кроме того, скоро в мессенджере ВКонтакте появится возможность добавлять чат-ботов в беседы. Так любые функции чат-ботов можно будет использовать в рамках коллективного общения, без необходимости создавать отдельные диалоги с ботом и пересылать сообщения друзьям.

Источник
ВКонтакте
Теги
социальная сеть вконтакте

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