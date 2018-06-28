Maps.Me поможет найти гидов по городу

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, сообщила о запуске нового сервиса Locals Maps.Me для поиска местных гидов.


Как обещают разработчики, на сайте сервиса Locals Maps.Me путешественники смогут найти местных гидов в любой стране мира. Сделать это можно тремя способами. Например, создать путешествие, указав пункт назначения и даты пребывания в нем, и ждать предложений от гидов, при этом гиды получат уведомления. Также можно самостоятельно искать подходящего гида – для этого нужно ввести в поисковой строке название города. Наконец, в приложении Maps.Me есть опция поиска гида на месте – для этого нужно нажать на кнопку «Чем заняться».


За период тестирования к проекту присоединились более 500 гидов. На данный момент доступны самые разные предложения от гидов: от экскурсий по музеям до лучших пабов в городе и шопинг-туров.

Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Locals Maps.Me
Теги
морько карты MAPS.ME туризм

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Facebook запустила «чёрный список» для скрытия публикаций
Яндекс сделал «Народную карту» мобильной
Цифра дня: Сколько покупателей не платят в интернет-магазинах наличными?

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 120
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 88
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 45