Telegram будет обновляться даже без Google Play и Apple App Store

Команда Telegram готовит обновление мессенджера для Android и iOS, которое позволит обновляться внутри приложения без использования онлайн-магазинов приложений Google Play и App Store. Об этом сообщил канал Telegram Info, подкрепив своё заявление скриншотами.





Таким образом, даже если Роскомнадзор сумеет добиться от Apple и Google удаления приложений из локальных магазинов, то ничего страшного для пользователей не случится. Они всё равно смогут получать апдейты.





Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Тогда Роскомнадзор не только начал массово блокировать IP-адреса, но и потребовал от Apple и Google удалить Telegram из фирменных магазинов приложений App Store и Google Play.

В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствовали сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 3,7 млн.