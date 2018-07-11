Telegram будет обновляться даже без Google Play и Apple App Store

Команда Telegram готовит обновление мессенджера для Android и iOS, которое позволит обновляться внутри приложения без использования онлайн-магазинов приложений Google Play и App Store. Об этом сообщил канал Telegram Info, подкрепив своё заявление скриншотами.


Таким образом, даже если Роскомнадзор сумеет добиться от Apple и Google удаления приложений из локальных магазинов, то ничего страшного для пользователей не случится. Они всё равно смогут получать апдейты.


Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Тогда Роскомнадзор не только начал массово блокировать IP-адреса, но и потребовал от Apple и Google удалить Telegram из фирменных магазинов приложений App Store и Google Play.

В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствовали сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 3,7 млн.

Источник
Telegram
Теги
ANDROID IOS мессенджер Telegram

Комментарии

Материалы по теме

Telegram запустил настройки Proxy, Android Pay и супергруппы

30 июня 2017

Telegram запустил платежи и видеосообщения

19 мая 2017

Telegram заработал на русском языке

11 октября 2017

WhatsApp разрешил пересылать документы любого типа

14 июля 2017

«Билайн» запустил мессенджер Veon

19 июля 2017

В Telegram появились альбомы, сохраненные сообщения и глобальный поиск по каналам и ботам

15 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Цифра дня: Сколько изменников родины насчитала Facebook среди россиян?
Беспилотный электро-лесовоз способен увезти 16 тонн по бездорожью
Индия накажет операторов за искусственное замедление интернета

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 134
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 117
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 83
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 45